Da Cyberpunk 2077 a Red Dead Redemption 2: giochi in 8K alla prova su RTX 4090

La lista dei giochi che supportano il DLSS 3 su NVIDIA GeForce RTX 4090 al lancio include alcuni imponenti AAA, che ora si mostrano in azione sul nuovissimo componente hardware.

Con il video disponibile in apertura a questa news, il portale Benchmark Lab propone infatti una ricca rassegna di opere videoludiche animate dalla nuova tecnologia. Con una configurazione PC che include la nuova NVIDIA GeForce RTX 4090 e un i9 12900K, è tempo di scoprire le potenzialità offerte dalla risoluzione 8K, in rapporto a quanto proposto dalla risoluzione 4K. Il tutto arricchito da un sistema di illuminazione gestito tramite Ray Tracing e dalla DLSS 2 Quality Mode.

Per l'occasione, Benchmark Lab mostra in azione dodici grandi produzioni videoludiche, che includono l'acclamato Red Dead Redempion 2, Microsoft Flight Simulator e Horizon: Zero Dawn. Presente all'appello anche la distopia di Night City, mentre prosegue lo sviluppo dell'espansione Phantom Liberty di Cyberpunk 2077. L'8K irrompe inoltre anche nella New York di Marvel's Spider-Man: Remastered, nella surreale Tokyo di Ghostwire: Tokyo e nella Londra di Watch Dogs: Legion. Infine, la NVIDIA GeForce RTX 4090 è messa alla prova anche tra i match a Fortnite: Battaglia Reale.



Cosa ve ne pare dei risultati offerti dalla nuova tecnologia di NVIDIA? Per maggiori dettagli, lo ricordiamo, sulle pagine di Everyeye trovate la nostra recensione di NVIDIA GeForce RTX 4090.