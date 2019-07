Cyberpunk 2077, i Refused daranno voce alla band Samurai: ecco il primo singolo

CD Projekt RED ha annunciato che saranno i Refused a dare voce all’iconica band chrome rock Samurai in Cyberpunk 2077!

L'acclamato gruppo punk-rock svedese si è occupato della scrittura, della registrazione e della produzione di un EP contenente le migliori hit di Samurai con il supporto dei compositori di CD Projekt RED guidati da Marcin Przybyłowicz. Le tracce nate da questa collaborazione includono sia brani ispirati al materiale originale, sia pezzi esclusivi per Cyberpunk 2077.

"Sono incredibilmente entusiasta di lavorare con i Refused su Cyberpunk 2077”, ha dichiarato Marcin Przybyłowicz, Music Director di CD Projekt RED. "So per certo che ci sono moltissimi fan della band nello studio, incluso Piotr Adamczyk, uno dei compositori al lavoro sul gioco, che è stato colui il quale mi ha proposto di collaborare con loro. Sono davvero contento che lo abbia fatto perchè tutto ciò che arriva dai Refused mi ha completamente conquistato. Posso affermare che il fattore punk nelle musiche di Cyberpunk 2077 sia ai massimi livelli!".

"Esattamente come noi, i Samurai sono un gruppo di ribelli, seppur in altri tempi e luoghi", ha dichiarato Dennis Lyxzén, Lead Vocalist dei Refused. "Lavorare a stretto contatto con CD Projekt RED, comporre musica per un’icona del chrome rock in Cyberpunk è stato fantastico, ma anche molto diverso da un punto di vista creativo. È stata una sfida inaspettata che si è rivelata essere tagliata su misura per noi. I brani sono fantastici e il gioco è semplicemente pazzesco".

Nella parte finale del trailer di Cyberpunk 2077 dell’E3 2019 abbiamo avuto un piccolo assaggio del brano Clippin' In: quest'oggi, per celebrare l'annuncio, la traccia in questione è stata resa disponibile sugli store digitali e i servizi di streaming. Potete ascoltarla in cima a questa notizia. Cyberpunk 2077, ricordiamo, verrà lanciato il 16 aprile 2020 su PlayStation 4, Xbox One e PC nelle edizioni Standard e Collector's.