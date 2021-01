Cyberpunk 2077, tra report e smentite: dove sta la verità? Ne parliamo in video!

Il lancio tormentato dell'ultima produzione firmata dagli autori di The Witcher 3: Wild Hunt continua ad occupare il centro del palcoscenico dell'attualità videoludica.

A ormai un mese di distanza dal debutto del gioco, in particolare, un report pubblicato sulle pagine di Bloomberg e firmato dal noto giornalista Jason Schreier - già Editor presso Kotaku - ha rivolto pesanti accuse al modus operandi di CD Projekt RED. Diversi i punti toccati, sulla base di informazioni raccolte da ex dipendenti della software house polacca, la cui maggioranza ha chiesto di restare anonima per evitare ripercussioni lavorative. Tra questi, segnalazioni legate al fatto che gli sviluppatori puntassero a un lancio di Cyberpunk 2077 nel 2022, a episodi di crunch e, addirittura, di presentazioni di una Demo "falsa" al pubblico.



In seguito alla pubblicazione del coverage di Jason Schreier, dai vertici di CD Projekt RED sono giunte repliche volte a smentire le voci circolanti sullo sviluppo di Cyberpunk 2077. Una situazione complessa, in cui non è ovviamente semplice districarsi tra realtà ed esagerazione, vista anche la freschezza della vicenda. Per cercare di fare il punto della situazione, la Redazione di Everyeye ha confezionato un video dedicato alla vicenda: lo trovate direttamente in apertura a questa news e sul Canale YouTube di Everyeye. Vi auguriamo una buona visione!