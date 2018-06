Cyberpunk 2077 resterà in soggettiva, il team non introdurrà la visuale in terza persona

Uno degli argomenti più caldi della settimana dell'E3 è stato senza dubbio il reveal di Cyberpunk 2077, grazie al quale abbiamo scoperto che il nuovo gioco degli autori di The Witcher sarà in prima persona anzichè in terza, come ipotizzato e immaginato nel corso degli anni. Una decisione che la community non ha preso molto bene...

Nelle ore successive alla conferma che Cyberpunk 2077 sarà in soggettiva, i giocatori hanno lanciato numerose campagne e petizioni per convincere gli sviluppatori polacchi a cambiare idea e aggiungere la visuale in terza persona, anche affiancandola a quella in prima e non sostituendola totalmente. Petizioni con migliaia di firme, campagne social e sondaggi con migliaia di risposte non cambieranno però la situazione, come confermato dal team al nostro Alessandro Bruni, che ha voluto approfondire la questione durante un meeting con CD Projekt all'E3 di Los Angeles.

Gli sviluppatori hanno affermato di avere le idee molto chiare su Cyberpunk 2077 e per questo non sono disposti a scendere a compromessi: Cyberpunk 2077 è un titolo con visuale in prima persona e non sono previste modifiche o cambiamenti di alcun tipo per questo aspetto della produzione. Il team chiede ai giocatori di avere fiducia e di seguirli in questo viaggio, assicurando che i supporter non resteranno delusi.

Cyberpunk 2077 è stato mostrato all'E3 con un trailer e in seguito si è tenuta una presentazione a porte chiuse nella quale CD Projekt ha svelato interessanti dettagli sulle ambientazioni, sui personaggi e su alcune meccaniche di gioco. Ricordiamo che il nuovo gioco degli autori di The Witcher è ancora privo di una finestra di lancio.