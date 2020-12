Cyberpunk 2077 in retrocompatibilità: gira meglio su PS5 o Xbox Series X?

Trusted Reviews ha confrontato Cyberpunk 2077 in azione su PlayStation 5 e Xbox Series X: è bene chiarire come si tratti di un confronto estremamente preliminare dal momento che il gioco gira in modalità retrocompatibile su entrambe le console e che nuovi aggiornamenti e patch sono in arrivo per tutte le piattaforme.

Secondo quanto riportato da Trusted Reviews, la versione old-gen di Cyberpunk 2077 sembra girare meglio su Xbox Series X rispetto a PlayStation 5, in entrambi i casi comunque il gioco non gira in 4K nativi. Su PS5 mancano di fatto le opzioni per scegliere se dare priorità al framerate o alla grafica e a quanto sembra giocato su PS5 Cyberpunk 2077 non riesce sempre a mantenere i 60 fps stabili e si notano preset di qualità minore, ombre meno curate ed effetti particellari di minor impatto.

Su Xbox Series X invece il gioco gira a 30fps (bloccati) ma è possibile optare per la modalità performance raggiungendo i 60 fps sacrificando però in parte la spettacolarità grafica, con diversi effetti che risultano nel complesso meno impressionanti.

C'è da dire che la situazione è in continua evoluzione ed è difficile al momento sbilanciarsi con le analisi tecniche di Cyberpunk 2077, dal momento che non tutte le versioni godono delle stesse ottimizzazioni e alcune migliorie già apportate alla versione PC non sono ancora giunte su console. Come gira Cyberpunk 2077 su PS4 base? Ecco le nostre impressioni in merito.