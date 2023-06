Cyberpunk 2077: riapre la Metro di Night City con la mod Re3worked

Per stessa ammissione di CD Projekt, Cyberpunk 2077 non avrà mai la sua Metro: con questa consapevolezza, la scena dei modder ha iniziato a dare forma a numerose espansioni fan made per reintrodurre la metropolitana cancellata di Night City, ottenendo risultati davvero apprezzabili.

Il nuovo DLC amatoriale di CP2077 è firmato da 'Muad_', un programmatore e designer indipendente che ha preso spunto dal lavoro svolto dal collega 'keanuWheeze' per riportare in servizio la chiacchierata metropolitana di Night City.

Concepita come una vera e propria estensione del Metro System di 'keanuWheeze', la mod Re3worked di Muad_ aggiunge delle cabine inedite completamente arredate, con personalizzazioni che consentono a V e ai suoi emuli di spostarsi velocemente tra i quartieri di Night City godendosi il panorama offerto dai mezzi a levitazione che sfrecciano tra le stazioni della monorotaia.

Il modder spiega inoltre di voler ampliare al più presto la sua espansione aggiungendo ulteriori varianti di cabine e un numero maggiore di PNG sia all'interno delle 'carrozze futuristiche' che nelle stazioni. Qualora foste interessati, potete scaricare gratuitamente la mod in questione dalle pagine di NexusMods su PC, seguendo le indicazioni per integrarla all'espansione originaria del Metro System. Nel lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere il resoconto della nostra prova con Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, a spasso per Dogtown in vista del lancio dell'espansione previsto per il 26 settembre su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.