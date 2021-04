Cyberpunk 2077 fa ricca CD Projekt: quasi mezzo miliardo di euro di entrate nel 2020

In vista della prossima, importante riunione con gli azionisti pianificata per il 22 aprile, i rappresentanti di CD Projekt condividono i risultati preliminari di un report che mostra le entrate generate dalla compagnia nel corso del 2020, inclusi quindi i dati di vendita di Cyberpunk 2077.

Il rapporto preliminare di CD Projekt sugli utili dell'azienda nel 2020 certifica infatti l'eccezionale successo commerciale di Cyberpunk 2077, rappresentato dai 2,139 miliardi di Zloty polacchi (corrispondenti a poco meno di 470 milioni di euro) di entrate registrate dall'azienda europea lo scorso anno.

In ragione di questo incredibile risultato, nel 2020 l'utile netto della compagnia ammonta a 1,154 miliardi di Zloty, ovvero 253,3 milioni di euro al tasso di cambio attuale. CD Projekt sottolinea però come la certificazione formale di questi numeri avverrà soltanto il 22 aprile, con la presentazione agli investitori e agli azionisti dei risultati raggiunti dall'azienda nell'anno fiscale 2020/2021.

Il colosso videoludico polacco, per il momento, non entra nel merito delle entrate generate da Cyberpunk 2077 nella finestra di lancio, ma basta confrontare i dati economici del 2020 con quelli dell'anno precedente per rendersi conto dell'impatto avuto dal GDR sci-fi sui conti dell'azienda: CD Projekt chiuse infatti l'anno fiscale 2019/2020 con 520 milioni di Zloty (114 milioni di euro attuali) di entrate, e "soli" 175 milioni di Zloty (38,43 milioni di euro) di utile netto.

Le 13 milioni di copie di Cyberpunk 2077 vendute al lancio, d'altronde, fanno del GDR a mondo aperto con Keanu Reeves uno dei videogiochi di maggior successo (sotto il profilo strettamente economico) dell'intera storia dell'industria dell'intrattenimento digitale. Non a caso, CD Projekt ha riferito di voler supportare per molti anni Cyberpunk 2077 , garantendosi un flusso di vendite costante.