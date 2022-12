Cyberpunk 2077 riceverà una GOTY Edition esattamente come The Witcher 3

Tra la nuova saga di The Witcher, il remake del primo The Witcher, spin-off, Cyberpunk Orion e nuove IP, non si può certo dire che CD Projekt RED non abbia grandi piani per il futuro. Al momento, in ogni caso, la maggior parte della forza lavoro del team è impegnata su Phantom Liberty, prima e unica espansione di Cyberpunk 2077.

I contenuti dell'espansione del GDR sci-fi open world sono ancora per gran parte un mistero, il che è anche comprensibile visto che l'uscita è fissata nel corso del 2023, in compenso lo studio ci sta costantemente aggiornando sui progressi dello sviluppo di Cyberpunk 2077: Phantom Liberty. Pochi giorni addietro ha confermato che ci sono ben 350 persone impegnate sull'espansione, la quale è anche appena entrata nella fase finale della lavorazione.

Un nuovo aggiornamento è appena stato fornito dal CEO Adam Kiciński in persona, il quale durante una riunione con gli azionisti - i cui dettagli sono stati diffusi da Insider Gaming - ha confermato l'arrivo di una Game of the Year Edition per Cyberpunk 2077 in un periodo successivo al lancio di Phantom Liberty. "È l'ordine naturale delle cose - è successo già con The Witcher, che ha ricevuto una Game of the Year Edition dopo il lancio di entrambe le espansioni, un'edizione che si trova sul mercato fin da allora. È possibile aspettarsi lo stesso anche in questo caso".

Era senz'altro prevedibile, ma la conferma di Kiciński non fa affatto male. La Game of the Year Edition di The Witcher 3, ricordiamo, venne pubblicata nell'agosto del 2016, tre mesi dopo il lancio della seconda e ultima espansione Blood & Wine. Ci aspettiamo una mossa simile anche per Cyberpunk 2077, sebbene resti ancora da scoprire la data di lancio di Phantom Liberty.

Per Cyberpunk Orion, il seguito di Cyberpunk 2077, vi consigliamo invece di mettervi molto comodi: la pre-produzione comincerà solamente dopo il lancio di Phantom Liberty nella nuova filiale di Boston, dunque il debutto sul mercato appare ancora piuttosto lontano.