Cyberpunk 2077 si rifà il look: l'enorme mod grafica HD Reworked è completa

I lavori sull'enorme mod grafica di Cyberpunk 2077 HD Reworked sono ultimati, conferma il programmatore indipendente HalkHogan confezionando un video che testimonia la bontà del lavoro svolto per 'rifare il look' alla versione PC dell'odissea sci-fi di V e Johnny Silverhand.

Nata da una costola dell'espansione fan made scelta da CD Projekt tra le tante mod integrate in The Witcher 3 Next Gen, la riedizione in salsa CP2077 di HD Reworked Project promette di rendere ancora più immersiva e realistica l'esperienza da vivere sfrecciando per le strade di Night City.

Il modder ha sfruttato uno dei tanti software di elaborazione grafica basati su IA Neurali per aumentare la qualità, la nitidezza e la risoluzione delle texture originarie di Cyberpunk 2077, ma rispettando la visione originaria dei designer di CDPR senza alterarne lo stile artistico.

La versione 1.0 di HD Reworked Project viene proposta in due varianti: l'Ultra Quality è rivolta ai possessori di un PC gaming di fascia media o alta e presenta texture ad altissima definizione adatte per giocare in 1440p o 4K, mentre la versione Bilanciata ha un impatto inferiore sulle prestazioni grazie all'utilizzo della VRAM nella gesione delle texture. Qualora foste interessati, in calce alla notizia trovate il link alla pagina di NexusMods dove poter scaricare gratuitamente la mod HD Reworked di Cyberpunk 2077, con tutte le informazioni sui passaggi da effettuare per installarla correttamente su PC.

