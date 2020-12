Cyberpunk 2077: rimborsi anche per le copie fisiche, nuovo comunicato di CD Projekt RED

La lunga via crucis di CD Projekt RED sembra appena iniziata e passa per l'ennesimo comunicato dello studio. Questa volta gli sviluppatori specificano di essere intenzionati a rimborsare tutti gli acquisti di Cyberpunk 2077, anche quelli per le copie fisiche, utilizzando anche i propri fondi in caso di necessità.

L'aggiornamento è arrivato con un'altra nota ufficiale sulle pagine social di CD Projekt RED: "Abbiamo appena iniziato a rispondere agli utenti con un messaggio di ricezione. Mandiamo queste email ad ondate, quindi non preoccupatevi se non la ricevete immediatamente. Allo stesso tempo vorremmo farvi sapere che la nostra intenzione è di risarcire tutti i possessori di una copia fisica o digitale dotati di prova di acquisto (mandate una mail a helpmerefund@cdprojektred.com). Faremo tutto questo anche di tasca nostra se fosse necessario. Se non riuscite ad ottenere un rimborso dal negozio in cui lo avete comprato, contattateci fino al 21 dicembre. Questa iniziativa è unica, poi informeremo tutti con le prossime mosse solo dopo aver risarcito le richieste una volta che la finestra sarà chiusa".

Insomma, lo studio polacco sembra intenzionato a tentare tutte le possibili strade per riparare alla situazione venutasi a creare con il lancio di Cyberpunk 2077. Intanto la situazione tra sviluppatori e dirigenza di CD Projekt RED sembra essere piuttosto tesa.