Cyberpunk 2077, rimborsi: GameStop USA rimanda a CD Projekt, nuova patch il 21 dicembre?

In un ormai noto messaggio ai giocatori di Cyberpunk 2077, CD Projekt RED ha delineato i punti essenziali legati al processo di rimborso e supporto post-lancio dell'ambizioso RPG.

Sul primo fronte, tuttavia, non sono mancati i problemi, in particolare per quanto riguarda le copie digitali acquistate su PlayStation Store. Una circostanza che ha spinto la dirigenza della software house polacca a offrire ulteriori delucidazioni sui rimborsi di Cyberpunk 2077 nel corso di un recente incontro con gli azionisti CD Projekt RED. Ora, indiscrezioni raccolte dalla redazione di VICE sembrano invece offrire dettagli sulla gestione dei resi delle copie fisiche acquistate presso GameStop USA.

Citando come fonte tre diversi dipendenti della nota catena di distribuzione, la testata riporta una presunta nota interna diffusa dalla dirigenza. Quest'ultima - si afferma - si aprirebbe con la dicitura "Il seguente messaggio è inviato a nome dei nostri partner di CD Projekt RED". Il memorandum proseguirebbe affermando che la prossima patch di Cyberpunk 2077 sarà pubblicata in data 21 dicembre, con l'obiettivo di sanare le preoccupazioni dei giocatori sul titolo. Nel caso in cui i clienti desiderassero comunque un rimborso, la direttiva è quella di reindirizzarli direttamente alla mail di supporto resa disponibile da CD Projekt RED e indicata nel già citato messaggio pubblico.



Ovviamente, - lo ricordiamo - si tratta di informazioni non ufficiali, che vi invitiamo dunque a interpretare con la dovuta precauzione.