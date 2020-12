Cyberpunk 2077: i rimborsi su PS4 e Xbox One dipendono da Sony e Microsoft, per CD Projekt

Dopo aver ammesso che CD Projekt ha trascurato le versioni PS4 e Xbox One di Cyberpunk 2077, il VP of Business della compagnia polacca, Michal Nowakowski, interviene sull'altrettanto spinosa questione dei rimborsi su console di Cyberpunk per chiarire la posizione dell'azienda.

Durante l'ultima riunione con gli azionisti della software house polacca, Nowakowski è tornato sulla questione dei rimborsi di Cyberpunk promessi all'utenza console per via dei gravi problemi di ottimizzazione ravvisati al lancio su PS4 e Xbox base.

Il dirigente di CD Projekt RED spiega che "Microsoft e Sony hanno delle proprie politiche di rimborsi per ogni prodotto che viene lanciato in digitale sui loro negozi. Nonostante in diversi articoli della stampa ho letto che questo processo viene modificato solo per noi, in realtà non è vero: queste politiche sono in atto per tutti e lo sono sempre state, non ci sono piani specifici per noi. Chiunque abbia acquistato un gioco sugli store PlayStation o Xbox può chiedere un rimborso ma questo può avvenire solo se si rispettano determinati parametri, che di solito sono legati al tempo, all'utilizzo e cose simili. La nostra procedura con Microsoft e Sony per Cyberpunk 2077 non è diversa da quella di qualsiasi altro titolo lanciato su uno di questi store".

Anche alla luce di queste dichiarazioni, che sottolineano come l'azienda polacca non può intervenire in alcun modo sul processo decisionale legato alla politica dei rimborsi di Sony e Microsoft per i giochi acquistati su PS4 e Xbox One, oggettivamente ci sfuggono le reali finalità del recente comunicato che preannunciava la partenza di un esteso programma di rimborsi su console e l'apertura di un apposito canale comunicativo (tramite email) per consentire agli appassionati di ricevere ulteriori delucidazioni dalla stessa compagnia europea.