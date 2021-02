Cyberpunk 2077 e i rimborsi: un sondaggio non ufficiale svela in quanti hanno aderito

Sono ormai trascorsi quasi due mesi dall'arrivo di Cyberpunk 2077 sugli scaffali di tutti i negozi e dall'inizio delle numerose polemiche circa l'ottimizzazione del gioco, situazione che ha costretto CD Projekt RED a dare la possibilità a tutti i giocatori PC e console di chiedere un rimborso.

Sebbene siano state vendute circa tredici milioni di unità in tutto il mondo, ad oggi non è mai stato chiaro quanti siano stati effettivamente gli utenti che hanno acquistato il prodotto per poi chiederne il rimborso. Per sopperire alla mancanza di dati ufficiali, lo YouTuber Upper Echelon Gamers ha dato il via ad un sondaggio sul proprio canale, il quale ha permesso di farsi un'idea del numero di richieste di rimborso ricevute dalla software house polacca. Stando infatti al risultato di questo sondaggio, sarebbero circa due milioni gli utenti che hanno voluto procedere con il rimborso, ovvero circa un sesto del totale degli acquirenti.

Per quanto la cifra emersa dal sondaggio sia interessante, va comunque precisato che non si tratta di dati ufficiali e che, oltre a poter essere falsati da parte di chi ha magari creato più account o trovato stratagemmi per votare più volte, potrebbero non includere il parere di chi ha aderito al rimborso ma non frequenta YouTube e non conosce questo content creator. Insomma, questa stima andrebbe accolta con le dovute attenzioni.

