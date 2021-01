Cyberpunk 2077: rimossa la mod che permetteva di portarsi a letto Keanu Reeves

Specialmente dopo l'introduzione del supporto ufficiale alle mod del gioco, gli utenti si stanno divertendo ad apportare modifiche e piccoli contenuti extra a Cyberpunk 2077. Sembra tuttavia che qualcuno si sia spinto un po' troppo oltre con la fantasia...

Come segnalato da PC Gamer, nelle ultime ore è stata immessa online una nuova mod che permetteva ai giocatori di Cyberpunk di portarsi a letto Johnny Silverhand, come ben saprete interpretato dal noto attore Keanu Reeves. Installando la mod, era possibile scambiare il modello poligonale dei joytoy con quello dell'iconico personaggio, rendendolo così abbordabile da parte dei giocatori. Il risultato lasciava in realtà abbastanza a desiderare, dal momento che la scena che andava a riprendere il rapporto sessuale risultava abbastanza raffazzonata e approssimativa.

Catmino, l'autore della mod in questione è stato rapidamente contattato da CD Projekt, che ha senza idugi deciso deciso di far rimuovere il contenuto da Nexus Mod, dove è stata per qualche ora scaricabile dagli utenti. La casa di sviluppo ha affermato di essere entusiasta all'idea che i fan possano arricchire con idee originali il proprio titolo, ma al contempo si è detta fermamente contraria alle mod che possano arrecare danni di immagine a persone realmente esistenti (in questo caso, appunto, Keanu Reeves).

Nel frattempo, per quanto concerne la spinosa questione dei rimoborsi, la casa di sviluppo polacca ha chiesto ai giocatori di trattenere il gioco nell'attesa di ricevere indicazioni precise per la restituzione fisica.