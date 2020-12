Cyberpunk 2077 rimosso da PS Store: il capo di CD Projekt condivide le critiche dei fan

Attraverso una serie di "like" pubblicati dal suo profilo Twitter personale, lo Studio Head di CD Projekt, Adam Badowski, ha voluto condividere pubblicamente il pensiero espresso da chi, tra gli appassionati, ha criticato la scelta compiuta da Sony di rimuovere Cyberpunk 2077 dal PS Store.

Come si evince dalla cronologia dei "mi piace" condivisi da Badowski, l'esponente di CD Projekt RED ha voluto dare visibilità a una serie di messaggi pubblicati dai fan di Cyberpunk 2077. Molti di questi messaggi ripresi da Badowski sono stati indirizzati dai giocatori ad Ask PlayStation, il canale di supporto ufficiale di Sony Interactive Entertainment.

In essi, gli appassionati esprimono il proprio disappunto per la scelta operata dal colosso tecnologico giapponese di rimuovere completamente il gioco dal proprio store digitale e avviare, in via straordinaria, una politica di rimborso completo, a prescindere dalle ore trascorse sul titolo. In uno dei post a cui il capo di CD Projekt ha voluto concedere il proprio "like", un utente si chiede perchè Sony non abbia adottato il medesimo provvedimento con giochi come Marvel's Avengers, anch'esso commercializzato con bug e mancanze che hanno indotto successivamente Crystal Dynamics a esporsi per promettere di risolverne i problemi come quello del matchmaking.

Intanto, su Xbox Store è stata aggiunta un'avvertenza alla scheda di Cyberpunk 2077 che avvisa gli utenti dei problemi e dei disagi a cui far fronte decidendo di giocare il titolo su console old-gen, soprattutto su Xbox One base.