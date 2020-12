Cyberpunk 2077 rimosso da PS Store: chissà di che colore è il banner per i rimborsi?

Con la rimozione di Cyberpunk 2077 dal PS Store, Sony ha avviato una politica di rimborso totale per tutti coloro che desiderano farvi richiesta su PS4 e PS5. Per il banner che segnala la partenza di questa fase di rimborsi, Sony ha scelto un colore davvero inconfondibile per gli utenti del GDR sci-fi di CD Projekt.

A segnalare questo aneddoto è Mike Futter, il giornalista videoludico che per primo, nell'aprile di quest'anno, rese pubblica l'intenzione dell'ESA di cancellare l'E3 2020 per le ormai note problematiche legate all'emergenza Coronavirus.

Con un messaggio condiviso su Twitter, Futter sottolinea come Sony e i gestori del portale PlayStation ufficiale abbiano inserito un banner a inizio pagina che ricorda agli utenti dell'avvenuta partenza della fase di rimborsi del kolossal sci-fi. Ciò che desta maggiore attenzione, e se vogliamo un pizzico di curiosità, è però la scelta operata dall'azienda tecnologica giapponese di riprendere l'ormai caratteristico giallo Cyberpunk adottato da CD Projekt per la copertina del loro titolo e per tutte le comunicazioni della software house polacca, ivi compresi gli annunci dei rinvii che tante polemiche hanno scatenato tra i fan in questi mesi.

È però giusto sottolineare come la tonalità di giallo utilizzata da Sony per segnalare i rimborsi di Cyberpunk 2077 su PS4 e PS5 sia leggermente diversa da quella scelta da CD Projekt RED per la cover, la campagna di marketing e i messaggi sui social della compagnia. Ad ogni modo, fateci sapere con un commento che cosa ne pensate al riguardo, se credete che il ricorso al giallo da parte dei curatori del sito PlayStation sia o meno frutto della casualità.