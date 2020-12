Cyberpunk 2077 rimosso dal PS Store, ma gli update saranno scaricabili?

Con la clamorosa decisione presa da Sony di rimuovere Cyberpunk 2077 dal proprio store digitale, alcuni giocatori che già posseggono la versione PlayStation 4 dell'ultima fatica di CD Projekt si sono interrogati riguardo all'arrivo dei futuri update già confermati dal team di sviluppo.

Nonostante le incessanti lamentele, sembrano essere tante le persone che non hanno intenzione di chiedere il rimborso del gioco, e che anzi vogliono continuare ad esplorare le fascinose strade di Night City. Lecito quindi chiedersi se le patch promesse dagli sviluppatori nei giorni scorsi saranno ugualmente distribuite nonostante la presa di posizione di Sony.

Come potete leggere tramite il tweet che vi alleghiamo in calce alla notizia, i ragazzi di CD Projekt hanno rassicurato gli utenti affermando che sì, le patch saranno scaricabili non appena pronte, a partire dall'imminente rollout della versione 1.05 del titolo. Chissà dunque che non si riesca a godere già di un'esperienza parzialmente migliore nell'attesa che CD Projekt possa ultimare i lavori di ottimizzazione delle versioni console, evidentemente presentate al pubblico in una forma ancora troppo acerba.

Gli autori di The Witcher hanno inoltre confermato che forniranno un rimborso (di tasca propria) anche a quei giocatori che hanno acquistato la versione retail di Cyberpunk. Nelle scorse ore è emerso un report che testimonierebbe un clima di alta tensione in queste ore tra gli sviluppatori di CD Projekt e i responsabili della sezione management della compagnia.