Cyberpunk 2077: la rimozione dal PlayStation Store fa calare il titolo di CD Projekt

Ancora problemi per CD Projekt RED: dopo l'annuncio della rimozione di Cyberpunk 2077 dal PlayStation Store il valore delle azioni della compagnia è calato del 16% in borsa, in aggiunta ai cali registrati dopo il day one.

Se nella giornata di ieri le azioni di CD Projekt RED avevano un valore unitario pari a 69.50 euro al termine della giornata di contrattazione, oggi il titolo ha aperto a 58.40 euro, non un caso visto che nella notte Sony ha annunciato il ritiro di Cyberpunk 2077 dagli scaffali digitali del PlayStation Store con successivi rimborsi a chiunque ne farà richiesta.

Siamo ben lontani dai picchi positivi dello scorso mese di agosto quando la compagnia raggiunse il suo valore massimo da quando è stata quotata in borsa. Nonostante le ottime vendite di Cyberpunk 2077 (a quanto pare il gioco ha già coperto i costi di sviluppo) le tante critiche negative e i successivi problemi legati ai rimborsi hanno fatto perdere agli azionisti fiducia nei confronti dello studio polacco.

Al momento Cyberpunk 2077 è disponibile su Google Stadia, Xbox One e PC (su Steam e GOG), non è chiaro se Cyberpunk 2077 verrà rimosso da Xbox Store, la compagnia non ha parlato con Microsoft di questo aspetto e dunque non ci sono novità in merito.