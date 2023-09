Cyberpunk 2077 è rinato con l'aggiornamento 2.0? In realtà non è mai morto!

Da quel disastroso lancio di fine 2022, CD Projekt RED ha lavorato sodo per risolvere tutti i problemi di Cyberpunk 2077 e portarlo in uno stato più vicino alla sua visione originale. Negli anni si sono susseguiti una moltitudine di aggiornamenti, culminati nel gigantesco e sontuoso Update 2.0, che ha anticipato l'arrivo del DLC Phantom Liberty.

L'Aggiornamento 2.0 di Cyberpunk 2077 ha risolto una moltitudine di problemi e soprattutto aggiunto, rifinito e bilanciato tanti di quegli aspetti che se volessimo sintetizzarli tutti ci metteremmo un'eternità. L'impatto della patch è stato così impetuoso che in molti hanno parlato della rinascita di un gioco morto o della redenzione di un team deludente ma è davvero così? S'è interrogato sulla questione il nostro Alessandro Bruni nell'ultimo VLOG apparso sul canale YouTube di Everyeye, al quale siete tutti caldamente invitati ad iscrivervi.

Secondo Alessandro, non è proprio così. Ripercorrendo la storia evolutiva del titolo dal suo lancio ad oggi, il nostro ha rimarcato quanto fossero disastrose le versioni PS4 e Xbox One (che tra l'altro sono state abbandonate, visto che Phantom Liberty è solo current-gen) e sottolineato tutti i cambiamenti ai quali è andato incontro il gioco patch dopo patch, ma ha anche fatto notare che, nonostante tutti i suoi problemi, Cyberpunk 2077 non è mai davvero morto e che già al lancio fosse un titolo di tutto rispetto, quantomeno su PC. Certo, le rifiniture postume lo hanno reso un gioco migliore e di gran lunga più appagante, ma le qualità di fondo ci sono sempre state. Vi consigliamo di approfondire la questione guardando il video allegato in apertura di notizia, buona visione!