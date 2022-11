Cyberpunk 2077 è rinato: vendite da record per CD Projekt grazie a Edgerunners

Con il disastroso lancio ormai alle spalle, Cyberpunk 2077 continua ad accogliere nuovi fan e a fruttare nelle tasche di CD Projekt RED vendite sempre più costanti. La compagnia polacca ha confermato attraverso il suo ultimo report finanziario di aver raggiunto numeri finanziari da record nel terzo quarto dell'anno fiscale.

Come evidenziato nel cinguettio che vi abbiamo riportato in calce, CD Projekt RED ha generato entrate per 54.5 milioni di dollari negli ultimi tre mesi e registrato un utile netto pari a 21.9 milioni di dollari, per una rispettiva crescita del 70% e 504% su base annua. Cifre mai raggiunte prima in un terzo quarto da parte della compagnia.

Gli ingenti guadagni derivano dall'inaspettato boost offerto dalla serie animata di Cyberpunk: Edgerunners che ha catturato l'utenza di Netflix come mai CD Projekt si sarebbe aspettata. Questo, unito al rinnovato entusiasmo generato all'Edgerunners Update (che, per l'appunto, includeva anche elementi di gioco basate sull'anime di Studio Trigger), ha fatto sì che l'open world Sci-Fi risorgesse definitivamente dopo i lunghi mesi di supporto da parte del team di sviluppo. Nel corso del tempo le prestazioni di gioco si sono stabilizzate su tutte le piattaforme, i contenuti di gioco sono aumentati, la struttura di gameplay è stata approfondita, ed è arrivato anche l'update next-gen per PS5 e Xbox Series X|S: questi elementi combinati stanno dando nuova linfa vitale ad un gioco devastato dai problemi e da feroci critiche al lancio.

In attesa di saperne di più su Cyberpunk Orion, sequel diretto della serie, CD Projekt ha inoltre dichiarato che, dato il successo di Edgerunners, sta pensando a nuove trasposizione del franchise: "Non stiamo confermando alcun piano specifico [per una] seconda stagione di Edgerunners o qualcosa di davvero preciso", ha affermato Michał Nowakowski, SVP dello sviluppo aziendale di CD Projekt. "Abbiamo voglia di fare di più nello [spazio] transmediale, quindi nell'animazione visiva lineare o nel live action, e quei piani non sono cambiati, quindi quando saremo pronti potreste ricevere degli annunci al riguardo da parte nostra".

Attualmente, gran parte della forza lavoro di CD Projekt RED è impegnata su Cyberpunk Phantom Liberty, prima e unica espansione di Cyberpunk 2077.