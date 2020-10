Cyberpunk 2077 rinviato a dicembre: può ancora vincere il GOTY ai The Game Awards?

Nonostante il gioco fosse già entrato in fase Gold, il team di CD Projekt RED si è purtroppo ritrovato nelle condizioni di dover annunciare un nuovo rinvio per Cyberpunk 2077.

Dopo molteplici variazioni della data di uscita occorse durante gli ultimi mesi, l'ambizioso GDR è stato rinviato ancora una volta, con l'esordio che dal 19 novembre passa ora al 10 dicembre 2020. La software house polacca, nello scusarsi con la community, ha spiegato come la scelta di proporre Cyberpunk 2077 su di una vasta selezione di piattaforme stia richiedendo un impegno notevole sul fronte dei test, mentre il team è ancora vincolato al lavoro in smart working a fronte dell'emergenza Covid-19.



In seguito al ritardo, l'avventura ambientata a Night City non sarà dunque eleggibile per i The Game Awards 2020. A confermarlo è Geoff Keighley in persona, tramite il cinguettio che potete visionare in calce a questa news. L'organizzatore e conduttore della manifestazione videoludica ha infatti ricordato il precedente rappresentato da Super Smash Bros Ultimate. Il picchiaduro Nintendo in effetti era stato incluso nell'edizione 2019 dei The Game Awards a causa di una pubblicazione tardiva, collocata in data 7 dicembre 2018. Di conseguenza, Cyberpunk 2077 non avrà la possibilità di essere presente alla cerimonia dei The Game Awards 2020, in programma proprio per il 10 dicembre. Sarà invece eleggibile per i The Game Awards 2021.