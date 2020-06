Cyberpunk 2077 rinviato! Video esclusivo con la reazione di Joel, Ellie e Tess di TLOU!

Sta ancora facendo discutere gli appassionati l'ennesimo rinvio di Cyberpunk 2077. I ragazzi di CD Projekt RED hanno deciso di prendersi più tempo per rifinire il prodotto e bilanciare il gameplay, pertanto hanno posticipato l'uscita dell'RPG sci-fi dal 17 settembre al 19 novembre di quest'anno.

La notizia ha comprensibilmente sconvolto i tantissimi fan che aspettano l'uscita del gioco da ben otto anni e che avevano già dovuto digerire un primo rinvio. Dunque, nel tentativo di sdrammatizzare la situazione e smorzare gli animi, come avevamo già fatto in occasione del rinvio di The Last of Us Part 2, abbiamo provato ad immaginare la reazione dei protagonisti della serie Naughty Dog, in questo caso Joel, Ellie e Tess del primo capitolo.

Ancora una volta a dare voce alla frustrazione di questi personaggi ci hanno pensato Luca De Pauli, una delle voci ufficiali di Everyeye.it, e la doppiatrice professionista Elena Mancuso, nota per aver prestato la voce, tra gli altri, al personaggio di Rocio nella serie Netflix "Irrefrenabili". Potete guardare il filmato sul canale YouTube di Everyeye oppure comodamente in cima a questa notizia. Ci auguriamo di essere riusciti a strapparvi una risata!