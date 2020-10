Cyberpunk 2077, incredibile ma vero: è stato rinviato ancora una volta!

Incredibile, ma vero. Nonostante fosse già entrato in fase Gold, e nonostante i lunghi turni lavorativi ai quali sono stati sottoposti gli impiegati di CD Projekt RED, Cyberpunk 2077 è stato rinviato per l'ennesima volta.

Lo studio polacco ha bisogno di altro tempo per rifinire il gioco e assicurarsi che possa arrivare sugli scaffali nella sua forma migliore, per cui ha deciso di posticipare la data d'uscita di tre settimane, spostandola dal 19 novembre al 10 dicembre 2020. "Quasi sicuramente adesso nella vostra testa ci sono molte emozioni e tante domande, per cui, prima di tutto, vi preghiamo di accettare le nostre più umili scuse", hanno affermato Adam Badowski e Marcin Iwinski. "La più grande sfida per noi, adesso, è quella di pubblicare un gioco sulle console di attuale generazione, su next-gen e PC allo stesso momento, il che richiede la preparazione e il testing di 9 versioni del gioco (Xbox One/X, compatibilità per Xbox Series X|S, PS4/Pro, compatibilità per PS5, PC e Stadia)... il tutto mentre lavoriamo da casa. Ad alcuni di voi 21 giorni potrebbero non sembrare in grado di fare la differenza in un gioco così massiccio e complesso, ma possono farla davvero".

"Alcuni di voi, inoltre, potrebbero chiedersi perché diciamo tutto questo dopo aver mandato il gioco in fase gold qualche settimana fa. Ricevere la certificazione, o "andare in gold", significa che il gioco è pronto, che può essere completato e che ha tutti i contenuti al suo interno. Ma non significa che abbiamo smesso di lavorarci per migliorarlo ancora. Al contrario, questo è il momento in cui vengono apportati molti miglioramenti che verranno poi distribuiti tramite una patch al day one. Questo è il periodo di tempo che abbiamo erroneamente sottostimato".

Il gioco, quindi, arriverà sugli scaffali il 10 dicembre. Vi ricordiamo che Cyberpunk 2077 avrà il lip-sync anche per il doppiaggio in italiano.