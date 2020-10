Cyberpunk 2077 e il rinvio: nessuna conseguenza su update nextgen ed espansioni

Nel corso dell'ultima riunione con gli azionisti di CD Projekt RED, il CEO della software house polacca, Adam Kicinski, ha confermato che l'ennesimo rinvio di Cyberpunk 2077 non produrrà alcuna conseguenza nello sviluppo dell'update nextgen e delle espansioni prevista per il kolossal ruolistico.

Durante il meeting aziendale organizzato per ragguagliare gli azionisti e gli investitori sui motivi che hanno portato CD Projekt a posticipare l'uscita di Cyberpunk 2077, Kicinski ha sostenuto che "per quanto riguarda le espansioni e i contenuti aggiuntivi, non ci aspettiamo alcun impatto".

Sempre a detta del massimo esponente di CD Projekt RED, lo slittamento a fine anno della commercializzazione di CP2077, e quindi l'impegno supplementare richiesto agli sviluppatori per portare a termine il gioco prima dell'uscita, non produrrà conseguenze sulle tempistiche dei contenuti post-lancio poiché "fortunatamente, coloro che stanno terminando il gioco e sono ora coinvolti in quel processo finale di pulizia del codice, non sono gli stessi che si stanno occupando dello sviluppo dei contenuti aggiuntivi. Per questo, non ci aspettiamo che il rinvio della data d'uscita possa influenzare in qualche modo i nostri programmi futuri".

In conseguenza del terzo (e si spera ultimo) posticipo, l'epopea sci-fi di V è ora attesa in uscita per il 10 dicembre su PC, PS4, Xbox One, Google Stadia e, in retrocompatibilità, su PS5 e Xbox Series X|S, dove pare che Cyberpunk 2077 girerà alla grande su nextgen.