Cyberpunk 2077: nessun rinvio all'orizzonte, assicura CD Projekt

L'emergenza sanitaria causata dalla pandemia di Coronavirus ha scombussolato i piani di un bel po' di publisher. A farne le spese sono state le date d'uscite di molti giochi, che hanno subito degli inevitabili cambiamenti.

Tra i primi che ci vengono in mente figurano Wasteland 3, che ha subito un ritardo a causa del rallentamento dello sviluppo scaturito dal passaggio allo smart working, e The Last of Us Part 2, per il quale non avrebbe potuto essere garantita una distribuzione capillare delle copie fisiche. C'è quindi enorme preoccupazione nei confronti di Cyberpunk 2077, titolo che è già stato rinviato una volta e ora previsto per il 17 settembre.

CD Projekt RED, al fine di garantire la sicurezza dei propri dipendenti, è stata tra le prime software house a convertirsi allo smart working. I ragazzi polacchi hanno assicurato in più di una occasione che, nonostante le sfide derivanti dal lavoro remoto, lo sviluppo sta procedendo bene, e quest'oggi sono arrivate anche le rassicurazioni di Adam Kiciński. Il presidente e CEO, in coda ad un intervento che ha snocciolato gli eccellenti risultati finanziari conseguiti nel 2019 (un aumento dei profitti del 60% rispetto all'anno precedente), ha affermato che tutto sta andando per il verso giusto e che i piani non sono cambiati: Cyberpunk 2077 è ancora previsto per settembre.

Queste le sue parole: "La motivazione non è calata e siamo in possesso di tutti gli strumenti necessari per facilitare il lavoro da remoto. Stiamo operando in questo modo da tre settimane e i risultati confermano che siamo in grado di proseguire senza grossi tentennamenti. I nostri piani non sono cambiati, stiamo procedendo verso la data d'uscita di Cyberpunk fissata a settembre". Per il momento, quindi, possiamo dormire sonni tranquilli.

Cyberpunk 2077 è in sviluppo per PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia.