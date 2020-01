Cyberpunk 2077: il rinvio provoca il crollo delle azioni di CD Projekt RED

Quella di ieri non è stata una serata piacevolissima per CD Project RED e per tutti i suoi fan a causa del posticipo ufficiale di Cyberpunk 2077. Dopo aver appreso anche che lo studio potrebbe essere costretto ai crunch time per rispettare la nuova data d'uscita, ecco che arriva un'altra brutta notizia per lo studio polacco.

Osservando infatti il valore delle azioni di CD Projekt RED possiamo notare come, a ridosso dell'annuncio del rinvio del gioco, sia notevolmente calato. È evidente che i mesi di attesa aggiuntivi non abbiano provocato solo un dispiacere per i videogiocatori di tutto il mondo, ma anche per gli investitori che non vedevano l'ora che il gioco arrivasse sul mercato. Tra il 16 e il 17 gennaio 2020, ovvero il giorno dell'annuncio, possiamo infatti vedere come le azioni abbiano subito un calo del 13% circa. Come potete vedere nell'immagine qui sotto, sembra però che la situazione stia lentamente ritornando alla norma ed è probabile che nel corso dei prossimi giorni il valore delle azioni del team di sviluppo con sede in Polonia possa ripristinarsi.

Vi ricordiamo che al momento l'uscita di Cyberpunk 2077 è prevista per il prossimo 17 settembre 2020 su PS4, Xbox One, PC e Google Stadia. Sembra invece che per il gioco multiplayer a tema Cyberpunk 2077 dovremo attendere almeno altri due anni.