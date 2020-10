Cyberpunk 2077 e il rinvio: sono PS4 e Xbox One la causa?

In seguito all'ennesimo rinvio della data d'uscita di Cyberpunk 2077, eccezionalmente posticipato successivamente all'entrata in fase gold, hanno iniziato a circolare sul web alcune interessanti voci di corridoio sulle cause del rinvio.

Stando infatti a quanto dichiarato da un'agenzia stampa polacca, in una recente riunione dei pezzi grossi di CD Projekt RED e alla quale hanno preso parte anche il CEO Adam Kicinski, il CFO Piotr Nielubowicz e il SVP Business Development Michal Nowakowski, si è parlato delle motivazioni che hanno costretto l'azienda a rimandare di qualche settimana l'uscita dell'atteso gioco di ruolo ambientato a Night City. Secondo il rumor, dalla riunione in questione è emerso che il gioco è allo stato attuale perfettamente giocabile sia su PC che sulle console di prossima generazione, PlayStation 5 e Xbox Series X|S (ovviamente tramite retrocompatibilità e senza l'upgrade gratuito). Il reale ostacolo sembrerebbero essere le versioni standard di PlayStation 4 e Xbox One, i cui limiti tecnici stanno rendendo la vita difficile agli sviluppatori.

Sul sito polacco è anche possibile leggere un estratto delle parole di Kicinski, che ha motivato il rinvio del gioco:

"La decisione non è stata presa a cuor leggero ma sappiamo bene che la data d'uscita è una sola e le prime impressioni sono decisive. Un'accoglienza positiva del gioco va sempre a favore delle vendite. È proprio per questo che abbiamo deciso di posticipare, non eravamo costretti ma questo tempo aggiuntivo ci permetterà di essere sicuri che tutto andrà bene al lancio."

Insomma, pare che CD Projekt RED sia molto scrupolosa e ci tenga molto a fare una buona impressione ai giocatori sin dal day one, senza la necessità di pubblicare già nelle ore successive all'uscita degli aggiornamenti utili per correggere gravi bug.