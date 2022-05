Cyberpunk 2077 si riprende su PS5 e Xbox Series X: l'upgrade next gen aiuta CD Projekt

In attesa di novità sull'arrivo dell'espansione di Cyberpunk 2077, CD Projekt RED festeggia la conclusione dell'anno fiscale 2021-2022 con una serie di risultati incoraggianti.

In seguito alla pubblicazione della versione next-gen del suo ambizioso GDR, la software house polacca ha infatti potuto osservare un incremento dei profitti derivanti dall'epopea ambientata a Night City. Stando a quanto riportato dal CEO Adam Kicinski, in particolare, l'esordio di Cyberpunk 2077 su PlayStation 5 e Xbox Series X|S avrebbe migliorato le percezioni del pubblico in merito alla qualità del gioco. Di conseguenza, soprattutto su console, l'ultimo trimestre dell'anno fiscale (compreso tra gennaio e marzo 2022) ha fatto registrare dati di vendita positivi per il GDR.



A confermarlo in maniera piuttosto palese, sono i numeri condivisi dal team. Tra il 1 gennaio e il 14 febbraio 2022, la maggior parte delle vendite di Cyberpunk 2077 riguardava la versione PC. Con il lancio dell'update next-gen in data 15 febbraio 2022, tuttavia, le vendite complessive del titolo sono raddoppiate, con la maggioranza realizzata su PlayStation 5 e con una "porzione significativa" su Xbox Series X.



Un punto di partenza che potrebbe far ben sperare CD Projekt RED in vista del futuro lancio di ulteriori DLC e della tanto attesa espansione di Cyberpunk 2077.