Cyberpunk 2077 ha seriamente rischiato di essere rinviato di nuovo

Ad otto anni dall'annuncio e dopo svariati rinvii Cyberpunk 2077 è entrato in fase Gold, ciò significa adesso possiamo dormire sonni tranquilli. Lo sviluppo principale è stato completato e il gioco è stato inviato agli organi competenti per la valutazione e la distribuzione. Il lavoro di CD Projekt RED, in ogni caso, non è ancora terminato...

C'è ancora molto da fare e rifinire da qui all'uscita di Cyberpunk 2077 fissata per il 19 novembre, per questo motivo gli sviluppatori stanno lavorando ancor più del solito, con lunghi turni lavorativi che li stanno tenendo impegnati per sei giorni a settimana. Questo periodo di crunch è stato oggetto di un'inchiesta di Jason Schreier, alla quale ha fatto seguito il commento di Adam Badowski: il capo dello studio polacco ha spiegato che si è trattata di una delle decisioni più dure della sua vita, ma che è stata compresa dalla maggioranza del team, desiderosa di portare a termine un progetto al quale è incredibilmente legata. A tutti gli sviluppatori impegnati del crunch spetterà il 10% di tutti i profitti annuali di CD Projekt RED.

Intanto, da una trasmissione di GameInformer sono emersi ulteriori dettagli sulla questione, che ci aiutano a comprendere ancora meglio le motivazioni che hanno spinto lo studio ad indire gli straordinari. A quanto pare Cyberpunk 2077 ha fortemente rischiato un ulteriore rinvio. Quando i vertici hanno compreso che il gioco non sarebbe stato pronto neppure per il 19 novembre, hanno preso in considerazione la possibilità di posticipare nuovamente il gioco. La grande maggioranza degli sviluppatori, in ogni caso, si sarebbe detta favorevole agli straordinari e alla settimana lavorativa allungata a sei giorni. Alcuni ritengono che non si tratti di crunch, e sono convinti che l'intera storia sia stata gonfiata: sembra che uno degli sviluppatori non volesse neppure celebrare l'entrata in fase Gold, per paura delle reazioni dei seguaci, nonostante fosse molto orgoglioso del duro lavoro svolto.

La questione, insomma, è abbastanza complessa, e si presta a più piani di lettura. In ogni caso, nulla dovrebbe impedirci di giocare a Cyberpunk 2077 a partire dal 2019 su PlayStation 4, Xbox One, PC e, in retrocompatibilità, su PS5 e Xbox Series X. L'upgrade next-gen sarà gratis, ma arriverà successivamente.