Cyberpunk 2077 deve rispettare gli standard di Sony per tornare sul PS Store

Difficile da credersi ma Cyberpunk 2077 manca dal PlayStation Store dallo scorso dicembre e il titolo Sci-Fi, al netto delle patch che ne hanno migliorato gradualmente la stabilità generale, non ha ancora raggiunto uno stato accettabile perché venga reinserito all'interno del marketplace digitale.

CD Projekt RED ha già precisato di recente che, finché Sony non darà il suo benestare, non ci sarà nulla da fare per il ritorno di Cyberpunk 2077 sul PlayStation Store. I vertici della compagnia, durante l'ultimo incontro con gli azionisti, hanno offerto un piccolo aggiornamento sulla spinosa questione.

Pur non aggiungendo nulla di particolarmente concreto a quanto già sapevamo al riguardo, CD Projekt ha precisato che il comparto tecnico e la stabilità di Cyberpunk 2077 dovranno migliorare tanto da raggiungere gli standard qualitativi richiesti da Sony, se il titolo vorrà fare ritorno all'interno dello store. "Siamo ancora in discussione e con ogni patch il gioco migliora e ci sono miglioramenti visibii, ma come abbiamo già detto la decisione finale spetta esclusivamente a Sony", ha inoltre affermato lo studio polacco.

Nel mentre continua a focalizzare il suo lavoro per migliorare Cyberpunk 2077 e arricchirlo con l'upgrade next-gen e i futuri DLC gratuiti, CD Projekt RED guarda con la coda dell'occhio al futuro: l'intenzione è quella di sviluppare in contemporanea diversi titoli ad alto budget a partire dal 2022.