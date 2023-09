Cyberpunk 2077 risplende di nuova luce, quanti cambiamenti! Ecco le patch notes della 2.0

Diverse cose sono andate storte durante lo sviluppo di Cyberpunk 2077, l'epopea ruolistica targata CD Projekt Red che prometteva una rivoluzione delle esperienze RPG dalle tinte futuristico-distopiche. Purtroppo, però, il risultato di quel lavoro durato anni lo hanno conosciuto la stampa e l'utenza videoludica di tutto il mondo.

Tuttavia, il 21 settembre 2023 è un giorno fondamentale per i ragazzi di CDPR: Cyberpunk 2077 2.0 è una rivoluzione e il GDR di CD Projekt è ora a piena potenza, ma cosa introduce l'ultimo aggiornamento? Nel corso delle ultime ore, a fornire una risposta al suddetto quesito ci ha pensato la stessa software house che, grazie ad un lungo comunicato sulla sezione notizie del sito dedicato al titolo, ha fornito parecchie delucidazioni sui cambiamenti apportati con l'aggiornamento gratuito di Cyberpunk 2077.

Come dichiarato dalla stessa azienda, "Questo aggiornamento rivoluziona una serie di meccaniche e caratteristiche principali del gioco (come il sistema della polizia e gli alberi dei talenti), oltre ad apportare varie correzioni e migliorie". Cyberpunk 2077 2.0, uscito su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC, ha fatto rinascere l'avventura ruolistica di CD Projekt. Le novità sono davvero numerose e, qui a seguire, provvederemo ad elencarvi una parte di esse:

L'NCPD vi inseguirà quando commetterete un crimine, che vi troviate a piedi o a bordo di un veicolo.

I tipi di unità che vi inseguiranno e il loro comportamento dipenderà dal vostro livello ricercato NCPD, con posti di blocco, mezzi della Max-Tac e tanto altro.

Ora l'NCPD è presente nel mondo, pattugliando attivamente le strade di Night City. Anche gli agenti al lavoro sulle scene del crimine prenderanno parte agli inseguimenti.

Ora potete sentire le comunicazioni dell'NCPD dalla radio.

È ora possibile hackerare gli agenti NCPD.

Aggiunta la possibilità di combattere mentre si guida un veicolo, sia in prima che in terza persona. Inoltre, alcuni veicoli montano armi fisse. In sella alle moto è possibile ricorrere al combattimento corpo a corpo.

Ora è possibile perforare gli pneumatici dei veicoli.

Aggiunti nuovi talenti che sbloccano varie abilità relative ai veicoli come l'hacking rapido di veicoli, l'aumento dei danni da collisione, il potenziamento delle armi dei veicoli, la possibilità di usare i cyberware Sandevistan e Kerenzikov alla guida e quella di uscire dai veicoli in movimento rapidamente e con stile.

Ora potete assistere a inseguimenti casuali gestiti dall'IA tra le fazioni presenti nei vari distretti.

Varie migliorie all'IA dei netrunner nemici.

Migliorie alle reazioni dei PNG alle granate e al loro uso delle granate.

Rilevamento dei nemici più rapido quando il giocatore cammina o scatta.

I nemici dotati di cyberware Sandevistan ora lo attivano per contrastare il giocatore che utilizza il suo.

I nemici non sentono gli spari delle armi silenziate, ma ora notano l'impatto dei proiettili e indagano sulla provenienza degli spari.

Migliorie agli scenari in cui gruppi di PNG si uniscono ad altri gruppi per affrontare il giocatore.

Introdotti alcuni talenti per aumentare le possibilità di netrunning.

Danni e tempo di caricamento ribilanciati. Modifiche agli effetti di alcuni hacking rapidi.

Rimossa la possibilità di usare la violazione di protocollo sui nemici.

Gli oggetti curativi e le granate hanno ora un numero limitato di cariche che si ricarica nel tempo dopo l'utilizzo.

Ora la resistenza non viene più consumata fuori dal combattimento da azioni come scattare, scivolare e saltare. La resistenza si consuma sparando armi a distanza o attaccando con armi corpo a corpo. Il costo in resistenza varia a seconda dell'arma usata.

Funzionalità di mira assistita migliorata.

Combattimenti contro i boss del gioco base ribilanciati.

Introdotta la perforazione dell'armatura per i boss principali del gioco.

Ristrutturazione completa degli alberi dei talenti. Ora gli alberi contengono meno talenti, ma influenzano il gioco in modo più significativo. I punti talento spesi precedentemente all'aggiornamento vengono rimborsati.

Rimossa l'opzione di ripristinare tutti i talenti contemporaneamente. Ora è possibile invece rimborsare individualmente ogni talento senza costi.

Introdotti nuovi tipi di shard avanzamento: shard punti attributo, shard capacità di trasporto e shard capacità cyberware.

CD Projekt ha corretto i principali difetti emersi sin dal day one di Cyberpunk, apportando una lunga serie di migliorie che modificano in modo radicale e sostanzioso l'esperienza di ogni giocatore. Siete incuriositi da ciò che ha da offrire Cyberpunk 2077 2.0? State iniziando una nuova avventura in quel di Night City? Fatecelo sapere qui sotto con un commento.