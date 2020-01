Cyberpunk 2077: il ritardo non è dovuto a Xbox One e PS4, afferma CD Projekt RED

Il rinvio di Cyberpunk 2077 ha deluso molti fan, ma CD Projekt RED afferma che si è reso necessario per realizzare un prodotto migliore e all'altezza delle aspettative.

In molti, tuttavia, hanno provato ad ipotizzare le reali cause che hanno spinto la compagnia polacca a posticipare un gioco tanto atteso e in sviluppo fin dal 2012. Tra le indiziate sono finite anche PlayStation 4 e Xbox One: secondo l'insider polacco Borys Niespielak, le due console starebbero causando dei grattacapi durante il processo di ottimizzazione, dei problemi che, come anche Cory Barlog (il director di God of War) ha fatto notare, sono molto frequenti.

CD Projekt RED ha infine rotto il silenzio. Il senior quest designer Philipp Weber, che sul forum ufficiale è conosciuto come Benzenzimmern, ha affermato che il rinvio non va attribuito esclusivamente ai problemi di ottimizzazione per le due console base. La questione è ben più complessa: "Ovviamente stiamo ottimizzando per Xbox One, e per PlayStation, e per PC, perché è ciò che si fa durante le ultime fasi dello sviluppo. Mentre un gioco viene creato, molte cose non sono ottimizzate, poiché sono in continuo mutamento e non sono ancora finite".

Ha poi continuato: "Risposte semplici come 'hanno posticipato il gioco a causa di X" rappresentano un buon rumor, ma non corrispondono alla verità. Ci sono sempre diverse ragioni. Tra di esse, e posso parlare per me stesso, c'è anche la risoluzione dei bug, affinché il gioco sia il più rifinito possibile. Non ci sono segreti, stiamo semplicemente lavorando per rendere il gioco migliore".