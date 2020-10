Cyberpunk 2077 a pieno ritmo: Run The Jewels in arrivo nel nuovo video musicale

Ad un mese esatto di distanza dal debutto di Cyberpunk 2077, il team di sviluppo di CD Projekt RED conferma un'ulteriore collaborazione musicale per la propria ambiziosa produzione.

Come potete verificare direttamente in calce a questa news, infatti, il GDR potrà contare su di un contributo offerto dai Run The Jewels. Celebre gruppo hip hop formato da Killer Mike ed El-P, quest'ultimo si appresta a pubblicare un inedito video musicale. Protagonista di quest'ultimo sarà proprio Cyberpunk 2077. Le vie e i veicoli di Night City si preparano a fare da sfondo al nuovo brano proposto dal duo, il cui reveal è atteso relativamente a breve.



La presentazione del video musicale avrà infatti luogo durante l'Adult Swim Festival 2020, in programma tra il 13 e il 14 novembre. Durante l'evento, che per ovvie ragioni sarà organizzato quest'anno esclusivamente in edizione digitale, sarà possibile visionare in anteprima il filmato: un breve teaser è disponibile in allegate al Tweet di annuncio disponibile in calce a questa news.

In chiusura, ricordiamo che CD Projekt RED ha di recente confermato che anche la piattaforma streaming di Google supporterà il gioco sin dal lancio, con il debutto di Cyberpunk 2077 su Google Stadia atteso anch'esso per il 19 novembre.