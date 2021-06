Cyberpunk 2077 per PS4 e PS5 torna sul PlayStation Store? Al momento non è disponibile

Nella giornata di ieri si è parlato di un possibile imminente ritorno di Cyberpunk 2077 sul PlayStation Store, il gioco risultava disponibile in catalogo con la possibilità di aggiungerlo alla lista desideri ma non di acquistarlo. Tutto bene dunque? Non proprio perchè oggi Cyberpunk 2077 sembra nuovamente scomparso.

La prima apparizione del gioco dal 19 dicembre scorso (data della rimozione dal PlayStation Store) sembra essere durata pochissimo e al momento digitando Cyberpunk 2077 nella casella di ricerca sul PlayStation Store non c'è alcuna traccia del gioco.

E' evidente come qualcosa si stia muovendo dietro le quinte ma è difficile capire esattamente cosa stia succedendo, al momento l'unica certezza è che Cyberpunk 2077 non è ancora disponibile sullo Store per l'acquisto e non può essere aggiunto alla lista desideri.

Recentemente Jim Ryan ha spiegato i motivi che hanno spinto Sony a rimuovere Cyberpunk 2077 dal PlayStation Store mentre CD Projekt RED si è detta poco fiduciosa sull'imminente ritorno del gioco sullo store digitale ma è vero che rispetto a queste dichiarazioni le cose potrebbero essere cambiate.

Non ci resta che attendere che qualcuno (PlayStation o CD Projekt RED) faccia chiarezza sulla misteriosa riapparizione e sparizione di Cyberpunk 2077 dal PlayStation Store, la speranza della community è che l'attesa non sia troppo lunga.