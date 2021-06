Cyberpunk 2077 e il ritorno sul PS Store: CD Projekt RED è poco fiduciosa

Come avrete già notato, nel corso del pomeriggio sono emersi i primi dettagli sul prossimo aggiornamento di Cyberpunk 2077 grazie alla trascrizione di una conferenza tra CD Projekt RED e i suoi azionisti. Lo stesso documento include anche riferimenti all'eventuale ritorno del gioco sul PlayStation Store.

Analizzando il file possiamo notare come la situazione sia particolarmente delicata e l'azienda polacca starebbe valutando il possibile rilancio del gioco in futuro. Tale strategia dovrebbe passare anche attraverso il ritorno di Cyberpunk 2077 sul PlayStation Store, sebbene gli stessi sviluppatori non sembrino essere convinti di tale possibilità. Stando alle parole degli sviluppatori, far ritornare il gioco sullo store digitale di Sony richiederebbe un grande sforzo al fine di rispettare gli elevati standard qualitativi dell'azienda giapponese, ma non si avrebbe alcun tipo di riscontro in termini di vendite poiché ormai il periodo di lancio del gioco è passato e l'interesse nei confronti del prodotto è scemato. Sempre secondo quanto dichiarato dalla software house, nemmeno investendo sul marketing in maniera massiccia si potrebbero avere dei risultati paragonabili al periodo di lancio ed è quindi improbabile che in un futuro prossimo vengano investite molte risorse sulla versione old-gen del titolo per permetterne il ritorno sul PS Store.

Dal documento emerge anche che le vendite di Cyberpunk 2077 non stiano andando come previsto e che l'azienda starebbe valutando diverse strategie per tornare a piazzare nuove copie sul mercato.