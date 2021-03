Cyberpunk 2077 sempre più vicino al ritorno sul PS Store: parla CD Projekt

Proprio quando ci stavamo chiedendo quando Cyberpunk 2077 avrebbe fatto il suo ritorno sul PlayStation Store, dove manca ormai da oltre 100 giorni, ecco che CD Projekt RED rompe il silenzio commentando la delicata situazione che si è venuta a creare con Sony nel corso delle scorse settimane.

A quanto pare, al netto degli sforzi profusi dal team di sviluppo con la gigantesca patch 1.2, non è ancora giunto il momento opportuno per riproporre Cyberpunk 2077 sul marketplace di Sony, ma stando alle parole di CD Projekt RED ci stiamo avvicinando sempre più al fatidico giorno.

"Abbiamo pubblicato diverse patch. Ne abbiamo appena pubblicata una davvero grande ieri e abbiamo distribuito diversi hotfix. Ognuno di loro ci avvicina al ritorno sul PSN", ha dichiarato Michał Nowakowski, SVP per lo sviluppo aziendale di CD Projekt durante l'ultimo incontro con gli azionisti. “Tuttavia, la decisione finale, capirete, spetta a Sony. Crediamo di essere più vicini che più lontani, ma ovviamente l'ultima parola spetta a loro, quindi aspettiamo e vediamo".



Insomma, sembra esserci del cauto ottimismo in casa CD Projekt, ed il ritorno sullo store di PlayStation potrebbe ora essere davvero più vicino. Ciò che è certo è che gli sviluppatori continueranno a lavorare per cercare di correggere il numero maggiore di problemi che tutt'oggi persistono, nonché per ultimare l'update next-gen per PS5 e Xbox Series X|S in arrivo nella seconda metà del 2021. Per quanto riguarda le espansioni, invece, sembra proprio che dovremo attendere il prossimo anno. Nel frattempo, CD Projekt ha ammesso di aver riconsiderato i propri piani in merito all'aggiunta del comparto multiplayer online del titolo, la cui integrazione non si può più dare per scontata a questo punto.