Cyberpunk 2077: rivelate le specifiche del PC utilizzato per far girare la demo

Tramite un post pubblicato su Discord, Alicja Kozera (Junior Community Manager di CD Projekt RED) ha svelato l'esatta configurazione del PC utilizzato per far girare la demo di Cyberpunk 2077, mostrata per la prima volta ai giornalisti all'E3 e al pubblico lo scorso lunedì tramite un livestream.

Di seguito, le specifiche così come riportate dallo studio polacco, secondo quanto riferito la configurazione in questione presenta componenti per un totale di 1,600 euro:

CPU: Intel i7-8700K @ 3.7 GHz

Scheda Madre: ASUS ROG Strix Z370-I GAMING

GPU: GeForce GTX 1080 Ti

SSD: Samsung 960 Pro 512GB M.2 PCle

PSU: Corsair SF600 600W

RAM: G.Skill Ripjaws V, 2x16GB, 3000MHz, CL15

Secondo alcune indiscrezioni trapelate nelle scorse ore inoltre il gioco supporterà le tecnologie NVIDIA Ray Tracing e Hairworks anche se gli sviluppatori non si sono ancora sbilanciati a riguardo. Il primo video gameplay di Cyberpunk 2077 ha diviso letteralmente la community tra chi è rimasto pienamente soddisfatto e chi invece si aspettava di più dall'ultima fatica degli autori di The Witcher.

CD Projekt dal canto suo ha pubblicato un messaggio dopo la diffusione del video, tramite il quale ribadisce come quanto mostrato sia soggetto a forti cambiamenti, trattandosi di un progetto ancora in fase di sviluppo. E' stato confermato invece che la sequenza vista nella demo sarà presente nel gioco completo e dunque non si tratta di un contenuto creato appositamente per questa occasione.

Cyberpunk 2077 è ancora privo di una finestra di lancio e anche le piattaforme di riferimento non sono state rese note, con ogni probabilità il gioco uscirà su PC, PlayStation 4, Xbox One e sulle console di prossima generazione come PlayStation 5 e Xbox Scarlett.