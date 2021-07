Cyberpunk 2077, pace fatta con gli utenti PS4? È il gioco più venduto a giugno su PS Store

Con l'avvenuto ritorno di Cyberpunk 2077 su PS Store dopo i mesi d'assenza per le ormai note problematiche di lancio, il chiacchierato kolossal ruolistico di CD Projekt conquista la prima posizione dei videogiochi PS4 più scaricati a giugno sullo store digitale delle piattaforme PlayStation.

L'avventura sci-fi di V e Johnny Silverhand si piazza in testa alle classifiche dei giochi PS4 più venduti su PS Store, tanto nei negozi digitali nordamericani quanto in quelli europei. I dati snocciolati su PS Blog da SIE certificano così il successo dell'operazione imbastita da CD Projekt e dalla stessa Sony per consentire il reingresso di Cyberpunk 2077 nel PlayStation Store.

Il ritorno del titolo su PS Store si è verificato il 21 giugno, di conseguenza a CP2077 sono bastati appena dieci giorni per conquistare la vetta della classifica dei giochi PS4 più venduti a giugno sul negozio digitale di Sony.

Giochi PS5 più venduti a giugno

Nord America

Ratchet & Clank: Rift Apart Chivalry 2 Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Guilty Gear -Strive Scarlet Nexus

Europa

Ratchet & Clank: Rift Apart FIFA 21 Chivalry 2 Marvel's Spider-Man Miles Morales It Takes Two

Giochi PS4 più venduti a giugno

Nord America

Cyberpunk 2077 Grand Theft Auto V NBA 2K21 Minecraft Call of Duty: Black Ops Cold War

Europa

Cyberpunk 2077 FIFA 21 Grand Theft Auto V Minecraft NBA 2K21

Col rinnovato entusiasmo degli appassionati per l'epopea fantascientifica di V, i vertici di CD Projekt guardano con fiducia al futuro e lo dimostrano con dichiarazioni come quelle condivise nei giorni scorsi per riferire che le performance di Cyberpunk 2077 sono soddisfacenti, grazie all'impegno di ottimizzazione e agli sforzi profusi nel superare i problemi che hanno afflitto maggiormente le versioni per console last gen del GDR a mondo aperto.