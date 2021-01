Cyberpunk 2077 e romance attivate da Mod, parla CD Project: 'non sono contenuti tagliati'

Con l'ambiziosa epopea RPG disponibile sul mercato videoludico ormai da qualche tempo, è pienamente all'opera la community degli appassionati di Mod, pronti a esplorare ogni anfratto di Night City.

Di recente, in particolare, diversi utenti hanno concentrato le proprie attenzioni sulla presenza nel codice di gioco di contenuti tagliati dalla sua versione finale. Tra le scoperte condivise da questi ultimi, alcune hanno riguardato presunte opzioni di romance rimosse da Cyberpunk 2077. Ad attirare l'attenzione dei giocatori, è stata sopratutto la presenza di alcuni elementi assenti dalla versione finale del titolo: la scoperta è stata tuttavia commentata di recente da CD Projekt RED, che ne ha chiarito la natura. Segnaliamo che seguiranno alcuni dettagli legati alle romance di Cyberpunk 2077: se non desiderate anticipazioni, sconsigliamo di proseguire nella lettura.



I Modder hanno ripristinato linee di dialogo registrate da una voce maschile e una breve sequenza imperfetta che sembrano suggerire l'intenzione iniziale del team di sviluppo di rendere possibile una relazione tra Judy e la versione maschile di V. Tuttavia, interrogata in merito, CD Projekt RED ha negato che si tratti di cut-content. Molto semplicemente, ha riferito il team, praticamente la totalità delle linee di dialogo di Cyberpunk 2077 sono state registrate sia in versione maschile sia in versione femminile. La ragione è molto pratica: da un punto di vista produttivo, risultava infatti più conveniente questo approccio rispetto al rischio di eventuali dimenticanze che avrebbero costretto a registrazioni aggiuntive. "Judy - si ribadisce - è sempre stata una partner esclusiva per la versione femminile di V e questa è stata la visione artistica sin dall'inizio, non esiste un'opzione maschile tagliata dal gioco".



Cogliamo l'occasione per ricordare che CD Projekt RED ha seccamente smentito rumor legati a rapporti incrinati con Sony in seguito al tormentato lancio di Cyberpunk 2077.