Cyberpunk 2077: romance, genere e personalizzazione nel gioco CD Projekt

In occasione del Tokyo Game Show, attualmente in pieno svolgimento, la redazione di VGC ha avuto modo di discutere di diversi temi con Max Pears, level designer impegnato nella realizzazione di Cyberpunk 2077.

Nel corso dell'intervista, il membro di CD Projekt Red ha offerto interessanti valutazioni sull'approccio che la software house ha scelto di adottare nei confronti della personalizzazione e rappresentazione del protagonista all'interno del mondo di gioco. "Vogliamo essere veramente certi che i giocatori ottengano la rappresentazione che desiderano", esordisce Pears, evidenziando come questo sia un elemento di grande importanza per la software house, così come per la lore del gioco. In fase di creazione del proprio alter-ego videoludico, i giocatori potranno selezionare una tipologia di corpo: in seguito, le opzioni di personalizzazione consentiranno di scegliere liberamente una voce maschile o femminile, senza vincoli predefiniti. "Abbiamo il tipo di corpo che selezioni e gli organi genitali saranno determinati da quello. - afferma Pears - Puoi avere una voce maschile o femminile con ciascun corpo, ma l'apparato genitale è definito dal corpo".



Gli sforzi di CD Projekt Red in termini di rappresentatività del proprio alter-ego includono anche scelte specifiche in merito al comportamento degli NPC. Questi ultimi, riporta Pears, si riferiranno per lo più al nostro personaggio semplicemente come "V", chiamandolo dunque per nome proprio, che non potrà essere modificato: "Quello è stato il nostro focus: la tua versione di V è la tua versione in quanto giocatore ed è così che ci si rivolgerà a te nel gioco". Le romance a disposizione del giocatore all'interno del mondo di Cyberpunk 2077, conferma CD Projekt, non saranno limitate solamente ad opzioni eterosessuali.



In chiusura, vi segnaliamo che la software house polacca ha recentemente discusso anche della cura riposta nell'ideazione delle missioni: saranno disponibili quattro diversi tipi di quest in Cyberpunk 2077, ed alcune delle missioni secondarie potranno modificare la trama principale.