Cyberpunk 2077 e le romance dopo la Patch 1.5: spuntano foto osé e messaggi allusivi

Nel mare di novità della Patch 1.5 di Cyberpunk 2077 trovano spazio anche delle sorprese "piccanti". Una volta installato l'update, infatti, in molti stanno riferendo sui social e sui forum più frequentati di essere incappati in eventi inediti legati alle romance di V.

Le pagine del subreddit principale di CP2077 e del forum di ResetEra, ad esempio, sono piene di messaggi condivisi dagli appassionati che riferiscono di essere incappati in queste sorprese. L'aggiornamento ha dato modo ai ragazzi di CD Projekt di integrare nelle romance di Cyberpunk 2077 diverse opzioni di dialogo e delle battute extra che contribuiscono a rendere più "birichine" le relazioni amorose tra V e i suoi partner.

C'è chi, ad esempio, riferisce di aver ricevuto addirittura delle foto osé da Panam, con tanto di messaggi allusivi. Anche Kerry, River e Judy non mancano all'appello, ma questa volta con delle integrazioni alla trama che non sfociano necessariamente in relazioni intime o di carattere sessuale. A giudicare da quanto sta emergendo sui social e sui forum, l'impegno profuso dagli autori polacchi per rendere più stratificata e immersiva l'esperienza offerta dalle romance di Cyberpunk 2077 terrà impegnati i fan ancora a lungo, in ragione delle numerose aggiunte apportate da CD Projekt in ogni singola relazione sentimentale e amorosa tra V e i suoi contatti più stretti.

Che sia questo il vero motivo dietro alla decisione assunta da CD Projekt di considerare di nuovo Cyberpunk 2077 come un GDR dopo la Patch 1.5? Scherzi a parte, fateci sapere con un commento se avete notato qualcosa di nuovo nelle relazioni tra la vostra iterazione del netrunner V e i suoi amici più intimi.