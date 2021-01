Cyberpunk 2077 e romance tagliate: la community a caccia dei cut content

Tra le pieghe dei codici di gioco spesso si nascondono contenuti originariamente previsti dai team di sviluppo, ma poi rimossi: basti pensare alla notevole mole di cut content di Bloodborne o alle Terre del Nord di Demon's Souls.

La medesima situazione sembra coinvolgere anche Cyberpunk 2077, con il GDR di CD Projekt RED che cela al suo interno diversi contenuti rimossi dalla versione finale del gioco. Parte della community attiva tra le strade di Night City sta cercando di recuperarli, per scoprire cosa prevedano i piani originali della software house polacca. In seguito ad alcune indagini condotte sul codice di gioco, sono emersi in particolari contenuti inediti legati alle romance: Vi avvertiamo tuttavia che di seguito saranno offerte alcune anticipazioni in merito: se non volete incorrere in dettagli sulle relazioni in Cyberpunk 2077, vi sconsigliamo di proseguire nella lettura.



Le quattro principali romance che possono essere sviluppate nel gioco risultano vincolate al sesso scelto dal giocatore per il protagonista. Esempio di questo è il personaggio di Judy, che può divenire interesse romantico di V solamente nel caso in cui quest'ultimo sia donna. Tuttavia, i dataminer sono riusciti a recuperare un intero dialogo doppiato relativo a romance tra Judy e personaggi maschili. Alcune modifiche hanno coinvolto anche il personaggio di River, che ad un certo punto dello sviluppo poteva essere approcciato anche da V uomini.