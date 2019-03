Cyberpunk 2077: rumor e le ultime novità sul gioco CD Projekt RED

In attesa di ammirare, finalmente, delle nuove scene di gioco di Cyberpunk 2077, abbiamo deciso di raccogliere tutte le informazioni in nostro possesso, i rumor e le teorie più accreditate sulla nuova opera di CD Projekt RED, per cercare di intuire cosa ci aspetterà.

Cyberpunk 2077, d'altronde, è uno dei titoli più attesi di questa generazione che si avvia lentamente verso il tramonto, complice lo straordinario lavoro compiuto dagli autori polacchi sulla serie fantasy di The Witcher e l'ambizione che accompagna questo nuovo progetto.

Delle dinamiche di gameplay incredibilmente adrenaliniche, un mondo di gioco strutturato in verticale e completamente esplorabile, una storia avvincente e un impianto ruolistico multisfaccettato sono i punti salienti dell'esperienza videoludica che i vertici di CD Projekt promettono di regalarci all'ombra dei grattacieli al neon della distopica gigalopoli di Night City.

Nel nostro Video Speciale, Gabriele Carollo e Luca De Pauli provano così a ricomporre il puzzle di indiscrezioni e di informazioni ufficiali su Cyberpunk 2077 nella speranza che gli sviluppatori polacchi ne annuncino presto la data di commercializzazione su PC, PlayStation 4, Xbox One e, plausibilmente, Xbox Scarlett e PS5.