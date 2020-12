Cyberpunk 2077 e i salvataggi corrotti: nessun ripristino con l'Hotfix 1.06

Uno dei problemi più fastidiosi emersi dopo il lancio di Cyberpunk 2077 ha riguardato il bug dei salvataggi corrotti oltre gli 8MB. Con l'ultimo aggiornamento, CD Projekt riferisce di aver chiuso questa grave falla, senza però fornire nessuna soluzione per chi desidera ripristinare i salvataggi già corrotti.

Nelle note che accompagnano l'Hotfix 1.06 di Cyberpunk 2077 pubblicato nella giornata di mercoledì 23 dicembre, la software house polacca ha infatti precisato di aver "rimosso su PC il limite di 8MB per i file di salvataggio. Nota: questo non sistemerà i file di salvataggio corrotti prima dell'aggiornamento".

Il problema in questione, emerso al superamento del limite di grandezza per i file di salvataggio impostato da CD Projekt RED, ha indotto nei giorni scorsi gli stessi sviluppatori a diramare un comunicato sulle pagine di GOG.com per invitare gli utenti a "tenere sotto controllo" i file di salvataggio attraverso la riduzione del numero di oggetti e materiali per la creazione nell'inventario del protagonista V.

L'Hotfix 1.06 ha perciò risolto il problema dei file di salvataggio corrotti una volta raggiunto e superato il limite degli 8MB di grandezza, ma senza intervenire sui file che sono già stati colpiti da questo bug. Allo stato attuale, non è chiaro se CD Projekt saprà correggere questo errore o se gli utenti di Cyberpunk 2077 che sono incappati nel bug (che sembrerebbe riguardare solo la versione PC) si vedranno costretti, loro malgrado, ad abbandonare il proprio salvataggio, come tutto lascia presagire.

Nell'avviso pubblicato su GOG.com prima dell'Hotfix 1.06, infatti, gli sviluppatori polacchi avevano messo in guardia i propri fan specificando che "il limite della dimensione del file di salvataggio potrebbe essere aumentato nelle future patch, ma i file corrotti rimarranno tali".