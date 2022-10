Cyberpunk 2077, i salvataggi su Stadia sono salvi: come trasferire i dati su PC

Come sappiamo, la chiusura di Google Stadia è un duro colpo per tutti i possessori della piattaforma, che rischiano di perdere per sempre i dati di tutti i loro giochi se gli sviluppatori non trovano soluzioni per consentire agli utenti di trasferire i loro dati su altri sistemi.

Un rischio simile si correva anche con Cyberpunk 2077: subito dopo la conferma dell'addio al sistema, i fan hanno chiesto l'accesso ai propri salvataggi cloud di Cyberpunk 2077 su Stadia a CD Projekt RED, che si è adoperata per trovare una soluzione quanto prima. Esiste tuttavia un metodo per evitare la perdita di tutti i propri dati, descritto dalla stessa compagnia polacca in un post pubblicato sul suo sito ufficiale oltre un anno fa ed aggiornato nelle scorse ore con istruzioni ancora più precise. Ecco come bisogna muoversi per non perdere i salvataggi della versione Stadia di Cyberpunk 2077:

Andare su takeout.google.com

Nella sezione "Create un nuovo export", cliccare su "Deseleziona tutto" e poi selezionare "Stadia". Fatto questo, cliccare poi su "Prossimo Step".

Scegliete la vostra destinazione di download preferita ed impostare "Esporta una sola volta". Selezionare ".zip" come tipologia di file e "2GB" come dimensione dello stesso. Cliccare su "Crea Export".

Scaricare l'export dalla destinazione scelta nel precedente passaggio

Individuare sul vostro PC l'archivio appena scaricato ed estraetene i contenuti

I dati di salvataggio di Cyberpunk 2077 si troveranno alla seguente voce: .../Takeout/Stadia/GAMING/GAME_SAVE/ (al suo interno potrebbero essere presenti anche i file di salvataggio relativi ad altri giochi)

All'interno dell'archivio è possibile trovare i file di ogni partita relativa a Cyberpunk 2077. Estraeteli

Per utilizzare i file di salvataggio estratti nella versione PC di Cyberpunk 2077, basta semplicemente copiarli ed incollarli alla seguente voce: %userprofile%Saved GamesCD Projekt REDCyberpunk 2077

Si può utilizzare questo metodo anche per trasferire i salvataggi della versione Stadia di Cyberpunk 2077 su console, utilizzando un account GOG. Se i salvataggi cross-platform sono attivi nelle opzioni di gioco ed avete effettuato l'accesso attraverso il Red Launcher, caricate i vostri salvataggi di Stadia su PC e salvate di nuovo. In questo modo i dati dovrebbero sincronizzarsi automaticamente grazie al cloud, permettendovi in questo modo di poterli utilizzare anche su console PlayStation e Xbox.