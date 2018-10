Cyberpunk 2077 sarà distribuito da Bandai Namco in Europa

CD Projekt RED e Bandai Namco Entertainment Europe annunciano una nuova partnership per la pubblicazione dell'atteso Cyberpunk 2077 in alcuni mercato europei, tra cui l'Italia.

“La nostra partnership di distribuzione con Bandai Namco è costruita su solide basi e si è sviluppata nel corso dei progetti precedenti”, ha dichiarato Michal Nowakowski, Membro del board di CD Projekt e SVP of Business Development. “Abbiamo lavorato con successo su The Witcher 2: Assassins of Kings e The Witcher 3: Wild Hunt e sono sicuro che Bandai Namco si prenderà cura di Cyberpunk 2077”.

Bandai Namco Entertainment Europe sarà responsabile della distribuzione e della promozione di Cyberpunk 2077 in Andorra, Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Monaco, Malta, Norvegia, Portogallo, San Marino, Spagna, Svezia, Svizzera, Olanda e Regno Unito.

“Grazie al suo approccio davvero innovativo, CD Projekt RED è diventata, in pochi anni, uno degli studi di sviluppo leader in questo settore e siamo entrambi onorati ed entusiasti di confermare che saremo parte del progetto Cyberpunk 2077”, ha dichiarato Alberto González Lorca, VP Southern Europe & Biz Dev of Bandai Namco Entertainment Europe. “Non vediamo l’ora di lavorare di nuovo con CD Projekt RED e distribuire un altro dei loro giochi in Europa, garantendo servizi di livello assoluto per uno dei titoli più attesi dei prossimi anni”.

Cyberpunk 2077 è un GDR open-world e basato su una forte narrativa ambientato nella più vibrante e pericolosa metropoli del futuro: Night City. Il gioco segue la storia di V, un mercenario in un mondo di guerrieri di strada cyber-potenziati, netrunner e altri personaggi pericolosi. Grazie al marchio distintivo di CD Projekt RED di scelte e conseguenze, i giocatori affronteranno decisioni difficili che avranno effetti su tutto il gioco. Vincitore di oltre 100 premi all’E3 2018, Cyberpunk 2077 è ambientato nell’universo del classico Gioco di Ruolo da tavolo Cyberpunk 2020.