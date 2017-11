Cyberpunk 2077 sarà molto più vasto di The Witcher 3 Wild Hunt

Il CEO diha parlato brevemente dinel corso di una recente intervista concessa al sito polacco Strefa Inwestorow , ribadendo come il gioco sarà molto più vasto rispetto a

Secondo le parole di Adam Kiciński, il nuovo gioco dello studio offrira un maggior numero di contenuti rispetto a The Witcher 3, l'obiettivo del team è quello di creare un titolo incredibilmente vasto. Da notare come il CEO della compagnia abbia preferito non rispondere a una domanda riguardo la presenza o meno del comparto multiplayer.

Infine, Kiciński parla di Gwent The Witcher Card Game e fa sapere come altri porting siano stati presi in considrazione, la mente in questo caso corre subito a Switch ma nessuna conferma è arrivata dal presidente del gruppo polacco.