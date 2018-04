Cyberpunk 2077 sarà in prima persona e includerà la possibilità di correre sui muri?

La redazione del portale videoludico Game Pressure afferma di essere entrata in contatto con una fonte vicina a CD Projekt RED, che avrebbe rivelato alcune interessanti informazioni su Cyberpunk 2077, il prossimo attesissimo gioco della software house polacca.

Secondo quanto riportato, Cyberpunk 2077 sarà in prima persona, e non in terza come tutti gli altri titoli dello studio. Ciò non vuol dire che il gioco virerà sulle meccaniche degli shooter classici, ma proporrà comunque un gameplay ricco di elementi RPG che offrirà ai giocatori diverse possibilità di approccio. La fonte anonima afferma poi che entrambi gli studi di CD Projekt sono al lavoro sul titolo, e che quello situato a Cracovia si sta concentrando su una parte del gioco che sarà ambientata sulla luna. Infine, leggiamo che la software house è la lavoro sul wall-running: in Cyberpunk 2077 sarebbe dunque possibile camminare e correre sui muri come accade in Titanfall. Ovviamente, vi consigliamo di prendere la notizia con le pinze e considerarla coma un semplice rumor, dal momento che niente di quanto affermato dalla fonte e da Game Pressure può considerarsi ufficiale. Vi segnaliamo, inoltre, che in passato CD Projekt aveva già confermato la presenza di entrambe le visuali in prima e terza persona.

Per saperne di più, probabilmente dovremo attendere l'E3 2018. Gli ultimi indizi suggeriscono infatti che Cyberpunk 2077 sarà presente alla fiera videoludica losangelina.