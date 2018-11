Cyberpunk 2077 sarà rifinito quanto Red Dead Redemption 2, parola di CD Project

Come abbiamo avuto modo di apprendere dai trailer, dal gameplay e dalle dichiarazioni di CD Projekt RED, Cyberpunk 2077 è un titolo incredibilmente ambizioso. Poche settimane fa è però approdato sul mercato un altro gioco che in quanto a scala non ha nulla da invidiare a nessuno, Red Dead Redemption 2, e pare se ne siano accorti anche i polacchi.

Durante l'ultima riunione con gli azionisti, è stato chiesto al CEO Adam Kiciński cosa ha imparato dal lancio del western di Rockstar Games: "Senza ombra di dubbio, la qualità è di primaria importanza. Ci stiamo impegnando per pubblicare un gioco rifinito quanto Red Dead Redemption 2 e gli altri recenti prodotti Rockstar in generale. Il gioco è eccellente, in ogni caso, facciamo il tifo per loro. Recensioni lusinghiere, vendite eccellenti. Cosa ci insegna tutto ciò? Beh, ci insegna che dobbiamo pubblicare giochi straordinari ed è esattamente ciò che intendiamo fare".

Lo sviluppo, invece, come procede? "Posso dire che sta progredendo in maniera veloce e secondo i piani. Quando finiremo, inizierà l'importante fase di rifinitura di tutti i contenuti. Abbiamo intenzione di lanciare un prodotto di grande qualità. Una volta che il gioco sarà completo, potremo procedere alla risoluzione dei bug, sia quelli grossi che piccoli. Ci riserveremo del tempo per completare questo processo".

Cosa ne pensate al riguardo? Quest'oggi abbiamo scoperto anche alcune informazioni sull'estensione di Night City, che a differenza del mondo di The Witcher 3 si svilupperà anche in verticale... sia verso l'alto che verso il basso.