Cyberpunk 2077: Sasha Grey è la voce di Growl FM, nuova radio di Phantom Liberty

CD Projekt RED ha annunciato Growl FM, una nuova stazione radio indipendente della community che verrà inserita in Cyberpunk 2077 con Phantom Liberty, prima e unica espansione prevista nel 2023.

A dare forma alla tracklist sarà la community di Cyberpunk 2077: la compagnia polacca ha appena indetto un concorso musicale chiedendo a tutti i giocatori interessati di comporre dei brani ispirati all'atmosfera di Night City e inviarli attraverso il form dedicato reperibile a questo indirizzo. Dopo il 30 novembre 2022, che rappresenta il termine ultimo per l'invio delle tracce, CD Projekt RED selezionerà 12-15 brani, i quali daranno definitivamente forma a Growl FM, e ricompenserà ogni vincitore con un premio in denaro di 3.000 dollari, una sacca con dei gadget di Cyberpunk 2077 e una Elements Suit di iZotope. Sarà accettata musica di qualsiasi stile o genere, i brani potranno essere strumentali o cantati, ma verranno prese in considerazione solamente le registrazioni in inglese, spagnolo, giapponese o cinese (nel rispetto del setting di Night City) di una durata compresa tra i 2 e i 3 minuti.

La tracklist, dunque, è ancora tutta da decidere, a differenza della presentatrice di Growl FM, che è stata già selezionata. Nell'universo di Cyberpunk 2077 sarà nota come Ash, ma nella realtà ha la voce di Sasha Grey, attrice cinematografica e televisiva, performer musicale, doppiatrice videoludica (l'abbiamo già ascoltata in Saints Row: The Third e Gat out of Hell) ed ex attrice pornografica statunitense. Potete già ascoltare la sua voce nel video allegato a in cima a questa notizia, che funge da presentazione per Growl FM nonché da fonte di ispirazione per tutti gli artisti desiderosi di creare musica per Cyberpunk 2077.